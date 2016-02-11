Сельта
мин
13
Бланко
Рубен Бланко
90
20
Гомес
Серхи Гомес
90
18
Васс
Даниэль Васс
65
2
Мальо
Уго Мальо
90
21
Планас
Карлес Планас
90
5
Диас
Марсело Диас
69
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
9
Аспас
Яго Аспас
36'
55'
90
7
Бонгонда
Тео Бонгонда
90
11
Гуидетти
Джон Гуидетти
72
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
22
Кабрал
Густаво Кабрал
19
Кастро
Хонни Кастро
6
Радойя
Неманья Радойя
23
Сене
Хосеп Сене
16
Дразич
Деян Дразич
12
Бове
Клаудио Бове
Севилья
мин
1
Серхио
Серхио Рико
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
23
Хорхе Андухар
Коке
90
3
Рами
Адиль Рами
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
8
Иборра
Висенте Иборра
56
6
Карришу
Даниэль Карришу
63
19
Банега
Эвер Банега
57'
72
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
20
Виктор
Витоло
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
90
Запасные
31
Сорья
Давид Сорья
25
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
14
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
22
Коноплянка
Евгений Коноплянка
11
Муньос Муньос
Хуан Муньос Муньос