Севилья
мин
1
Серхио
Серхио Рико
90
2
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
23
Хорхе Андухар
Коке
90
3
Рами
Адиль Рами
45'
90
19
Банега
Эвер Банега
74
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
87'
90
14
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
70
20
Виктор
Витоло
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
60'
62'
80
Запасные
31
Сорья
Давид Сорья
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
6
Карришу
Даниэль Карришу
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
8
Иборра
Висенте Иборра
22
Коноплянка
Евгений Коноплянка
24
Льоренте
Фернандо Льоренте
Сельта
мин
13
Бланко
Рубен Бланко
90
20
Гомес
Серхи Гомес
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
6
Радойя
Неманья Радойя
90
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
9
Аспас
Яго Аспас
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
11
Гуидетти
Джон Гуидетти
90
Запасные
34
Гольдар
Давид Гольдар
1
Альварес
Серхио Альварес
21
Планас
Карлес Планас
7
Бонгонда
Тео Бонгонда
23
Сене
Хосеп Сене