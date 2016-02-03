Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
18
Альба
Жорди Альба
70
3
Пике
Жерар Пике
61
24
Матье
Жереми Матье
90
11
Неймар
Неймар
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
8
Иньеста
Андрес Иньеста
46
22
Видаль
Алейш Видаль
90
7
Туран
Арда Туран
90
9
Суарес
Луис Суарес
7'
12'
83'
88'
90
10
Месси
Лионель Месси
29'
59'
74'
90
Запасные
25
Масип
Жорди Масип
21
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
23
Вермален
Томас Вермален
15
Бартра
Марк Бартра
20
Роберто
Серхи Роберто
4
Ракитич
Иван Ракитич
17
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
Валенсия
мин
25
Райан
Мэтью Райан
90
6
Сикейра
Гильерме Сикейра
46
4
Сантос
Адерлан Сантос
90
5
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
19
Барраган
Антонио Барраган
90
2
Канселу
Жоау Канселу
58
31
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
12
Барбоса
Данило
33
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
17
Родриго
Родриго
90
Запасные
24
Хауме
Хауме
3
Рубен Везо
Рубен Везо
29
Заибо
Вилфрид Заибо
24
Черышев
Денис Черышев
8
Фегули
Софиан Фегули
22
Мина
Санти Мина
7
Негредо
Альваро Негредо