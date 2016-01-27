Ювентус
мин
25
Норберто Мурара
Нето
90
33
Эвра
Патрис Эвра
83
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
4
Касерес
Мартин Касерес
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
10
Погба
Поль Погба
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
23
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
9
Манджукич
Марио Манджукич
76
9
Мората
Альваро Мората
36'
63'
90
Запасные
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
34
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
24
Ругани
Даниэле Ругани
15
Барцальи
Андреа Барцальи
26
Сандро
Алекс Сандро
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
16
де Карвальо
Андерсон Эрнанес де Карвальо
20
Падоин
Симоне Падоин
9
Дибала
Пауло Дибала
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
18
Медель
Гари Медель
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
83
Мело
Фелипе Мело
64
8
Льяич
Адем Льяич
80
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
77
10
Йоветич
Стеван Йоветич
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
46
Берни
Томмазо Берни
21
Сантон
Давиде Сантон
12
Теллес
Алекс Теллес
14
Монтойя
Мартин Монтойя
23
Раноккия
Андреа Раноккия
5
Жуан
Жуан
77
Брозович
Марсело Брозович
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
9
Икарди
Мауро Икарди
8
Паласио
Родриго Паласио
97
Манай
Рей Манай