Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
3
Пике
Жерар Пике
82'
90
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
23
Вермален
Томас Вермален
70
6
Алвес
Дани Алвес
90
11
Неймар
Неймар
90'
90
20
Роберто
Серхи Роберто
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
90
9
Суарес
Луис Суарес
53'
90
10
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
25
Масип
Жорди Масип
21
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
15
Бартра
Марк Бартра
5
Бускетс
Серхио Бускетс
8
Иньеста
Андрес Иньеста
22
Видаль
Алейш Видаль
17
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
Атлетик
мин
13
Эррерин
Яго Эррерин
90
30
Леке
Иньиго Леке
90
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
2
Боведа
Энеко Боведа
90
6
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
90
4
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
5
Эрасо
Хави Эрасо
73
17
Рико
Микель Рико
57
14
Сусаета
Маркель Сусаета
57
20
Адурис
Ариц Адурис
90
15
Уильямс
Иньяки Уильямс
12'
90
Запасные
1
Ирайсос
Горка Ирайсос
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
3
Элустондо
Горка Элустондо
7
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
19
Муньяин
Икер Муньяин
18
Гурпеги
Карлос Гурпеги
25
Мерино
Сабин Мерино