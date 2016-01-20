Сельта
мин
13
Бланко
Рубен Бланко
90
20
Гомес
Серхи Гомес
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
21
Планас
Карлес Планас
88
6
Радойя
Неманья Радойя
90
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
9
Аспас
Яго Аспас
90
11
Гуидетти
Джон Гуидетти
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
2
Мальо
Уго Мальо
28
Фернандес
Борха Фернандес
23
Сене
Хосеп Сене
16
Дразич
Деян Дразич
7
Бонгонда
Тео Бонгонда
Атлетико
мин
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
3
Луис
Филипе Луис
90
2
Годин
Диего Годин
90
15
Савич
Стефан Савич
90
18
Гамес
Хесус Гамес
90
6
Хорхе
Коке
90
12
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
14
Аренас
Габриэль Аренас
90
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
66
11
Мартинес
Джексон Мартинес
60
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
13
Облак
Ян Облак
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
20
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
10
Торрес
Оливер Торрес
23
Вьетто
Лусиано Вьетто
16
Корреа
Анхель Корреа