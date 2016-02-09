Штутгарт
мин
1
Лангерак
Митчелл Лангерак
90
4
Шунич
Тони Шунич
90
6
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
2
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
15
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
10
Дидави
Даниэль Дидави
90
8
Рупп
Лукас Рупп
21'
90
20
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
26
Ди
Серей Ди
68
18
Костич
Филип Костич
90
23
Кравец
Артем Кравец
90
Запасные
22
Тытонь
Пжемислав Тытонь
16
Кляйн
Флориан Кляйн
5
Баумгартль
Тимо Баумгартль
3
Швааб
Даниэль Швааб
34
Тащи
Борис Тащи
7
Харник
Мартин Харник
Боруссия
мин
38
Бюрки
Роман Бюрки
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
37
Дурм
Эрик Дурм
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
10
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90'
90
11
Ройс
Марко Ройс
5'
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
87
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
31'
90
Запасные
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
4
Суботич
Невен Суботич
23
Кагава
Синдзи Кагава
33
Вайгль
Юлиан Вайгль