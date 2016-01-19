Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Стринич
Иван Стринич
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
5
Аллан
Аллан
59
16
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
19
Лопес
Давид Лопес
67
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
72
Запасные
22
Габриэл
Габриэл
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
31
Гулам
Фаузи Гулам
96
Луперто
Себастьяно Луперто
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
20
Деци
Якопо Деци
8
Жоржиньо
Жоржиньо
17
Гамшик
Марек Гамшик
11
Маджо
Кристиан Маджо
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
12
Теллес
Алекс Теллес
90
5
Жуан Гильерме
Жуан
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
8
Льяич
Адем Льяич
90'
90
18
Медель
Гари Медель
86
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
44
Перишич
Иван Перишич
73
10
Йоветич
Стеван Йоветич
74'
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
14
Монтойя
Мартин Монтойя
23
Раноккия
Андреа Раноккия
77
Брозович
Марсело Брозович
3
Мело
Фелипе Мело
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
9
Икарди
Мауро Икарди
8
Паласио
Родриго Паласио
97
Манай
Рей Манай