Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
33
Палмьери
Эмерсон
90
5
Кастан
Леандро Кастан
90
-
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
13
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Ванкер
Вильям Ванкер
90
-
Учан
Салих Учан
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
7
Итурбе
Хуан Итурбе
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
25
Щесны
Войцех Щесны
23
Гьембер
Норберт Гьембер
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
3
Динь
Люка Динь
44
Манолас
Костас Манолас
4
Наингголан
Раджа Наингголан
14
Фальке
Яго Фальке
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
97
Садик
Умар Садик