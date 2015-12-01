Милан
мин
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
5
Мексес
Филипп Мексес
90
96
Калабрия
Давиде Калабрия
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
71
4
Маури
Хосе Маури
99
23
Ночерино
Антонио Ночерино
71
10
Хонда
Кейсуке Хонда
90
16
Поли
Андреа Поли
90
9
Адриано
Луис Адриано
47'
90
Запасные
97
Ливьери
Алессандро Ливьери
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
13
Романьоли
Алессио Романьоли
20
Абате
Иньяцио Абате
73
Локателли
Мануэль Локателли
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
70
Бакка
Карлос Бакка
19
Ньянг
М'Байе Ньянг