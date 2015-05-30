Боруссия
мин
22
Лангерак
Митчелл Лангерак
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
4
Суботич
Невен Суботич
90
37
Дурм
Эрик Дурм
68
11
Ройс
Марко Ройс
78
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
5
Кель
Себастьян Кель
67
7
Кагава
Синдзи Кагава
90
10
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
5'
90
Запасные
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
26
Пищек
Лукаш Пищек
6
Бендер
Свен Бендер
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
9
Иммобиле
Чиро Иммобиле
Вольфсбург
мин
1
Бенальо
Диего Бенальо
90
34
Родригес
Рикардо Родригес
90
25
Роналду
Налдо
90
5
Клозе
Тимм Клозе
90
8
Де Фрейташ
Аделино Де Фрейташ
90
7
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
84
22
Густаво
Луис Густаво
22'
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
80
14
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
33'
90
9
Перишич
Иван Перишич
73
12
Дост
Бас Дост
38'
90
Запасные
20
Грюн
Макс Грюн
4
Шефер
Марсель Шефер
31
Кнохе
Робин Кнохе
15
Треш
Кристиан Треш
17
Шюррле
Андре Шюррле
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
3
Бендтнер
Никлас Бендтнер