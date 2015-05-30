Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
18
Альба
Жорди Альба
77
3
Пике
Жерар Пике
90
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
22
Алвес
Дани Алвес
90
11
Неймар
Неймар
36'
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
90
8
Иньеста
Андрес Иньеста
56
10
Месси
Лионель Месси
20'
73'
90
9
Суарес
Луис Суарес
78
Запасные
13
Браво
Клаудио Браво
21
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
24
Матье
Жереми Матье
15
Бартра
Марк Бартра
12
Рафинья
Рафинья
6
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
7
Педро
Педро
Атлетик
мин
13
Эррерин
Яго Эррерин
90
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
90
4
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
12
Бустинса
Унаи Бустинса
90
17
Рико
Микель Рико
75
6
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
90
7
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
74
15
Ираола
Андони Ираола
58
20
Адурис
Ариц Адурис
90
30
Уильямс
Иньяки Уильямс
81'
90
Запасные
3
Ирайсос
Горка Ирайсос
14
Сусаета
Маркель Сусаета
18
Гурпеги
Карлос Гурпеги
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
27
Акетче
Агер Акетче
11
Гомес
Ибаи Гомес
9
Сола
Кике Сола