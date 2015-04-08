Наполи
мин
45
Андухар
Мариано Андухар
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
5
Бритос
Мигель Бритос
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
67
88
Инлер
Гекхан Инлер
90
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
85
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
71
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
15
Коломбо
Роберто Коломбо
26
Кулибали
Калиду Кулибали
17
Стринич
Иван Стринич
4
Бусс
Энрике Адриано Бусс
18
Суньига
Камило Суньига
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
19
Лопес
Давид Лопес
8
Жоржиньо
Жоржиньо
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
7
Кальехон
Хосе Кальехон
91
Сапата
Дуван Сапата
Лацио
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
81
20
дос Сантос Насименто
Маурисио дос Сантос Насименто
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
8
Баста
Душан Баста
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
32
Катальди
Данило Катальди
53
20
Билья
Лукас Билья
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
66
11
Клозе
Мирослав Клозе
90
Запасные
77
Стракоша
Томас Стракоша
22
Маркетти
Федерико Маркетти
2
Сиани
Микаэль Сиани
27
Цана
Лорик Цана
85
Новаретти
Диего Новаретти
39
Каванда
Луис Педро Каванда
17
Перейринья
Бруну Перейринья
6
Маури
Стефано Маури
10
Кампос
Эдерсон Онорато Кампос
19
Лулич
Сенад Лулич
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
32
Переа
Брайан Переа