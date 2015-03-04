Эспаньол
мин
25
Лопес
Пау Лопес
90
18
Фуэнтес
Хуан Рафаэль Фуэнтес
90
15
Морено
Эктор Морено
90
22
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
5
Альварес
Виктор Альварес
50
4
Санчес
Виктор Санчес
90
21
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
17
Лукас
Лукас
71
8
Стуани
Кристиан Стуани
90
9
Гарсия
Серхио Гарсия
90
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
19
Колотто
Диего Колотто
10
Гонсалес
Абрахам Гонсалес
16
Лопес
Хави Лопес
6
Севилья
Сальвадор Севилья
24
Монтанье
Пако Монтанье
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
Атлетик
мин
13
Эррерин
Яго Эррерин
65
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
18
Гурпеги
Карлос Гурпеги
90
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
42'
90
15
Ираола
Андони Ираола
90
19
Муньяин
Икер Муньяин
83
6
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
90
17
Рико
Микель Рико
90
10
Де Маркос
Оскар Де Маркос
90
30
Уильямс
Иньяки Уильямс
90
20
Адурис
Ариц Адурис
13'
90
Запасные
1
Ирайсос
Горка Ирайсос
4
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
7
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
14
Сусаета
Маркель Сусаета
29
Лопес
Унаи Лопес
11
Гомес
Ибаи Гомес
22
Фернандес
Гилльермо Фернандес