Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
18
Коста
Хауме Коста
90
15
Руис
Виктор Руис
90
5
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
17
Черышев
Денис Черышев
70
4
Пина
Томас Пина
90
6
Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос
39'
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
75
8
Уче
Икечукву Уче
62
7
Вьетто
Лусиано Вьетто
90
Запасные
40
Баньюс
Мигель Баньюс
16
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
24
Байи
Эрик Байи
19
Гомес
Мойзес Гомес
9
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
23
Морено
Жерар Морено
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
18
Альба
Жорди Альба
90
3
Пике
Жерар Пике
90
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
76
2
Монтойя
Мартин Монтойя
90
11
Неймар
Неймар
3'
88'
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
43
8
Иньеста
Андрес Иньеста
90
12
Рафаэль
Рафинья
64
9
Суарес
Луис Суарес
73'
90
10
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
25
Масип
Жорди Масип
21
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
24
Матье
Жереми Матье
22
Алвес
Дани Алвес
6
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
4
Ракитич
Иван Ракитич
7
Педро
Педро