Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
18
Альба
Жорди Альба
90
3
Пике
Жерар Пике
63'
90
24
Матье
Жереми Матье
90
22
Алвес
Дани Алвес
90
11
Неймар
Неймар
90
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
8
Иньеста
Андрес Иньеста
50'
90
12
Рафаэль
Рафинья
66
9
Суарес
Луис Суарес
90
10
Месси
Лионель Месси
40'
90
Запасные
25
Масип
Жорди Масип
21
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
15
Бартра
Марк Бартра
5
Бускетс
Серхио Бускетс
6
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
4
Ракитич
Иван Ракитич
7
Педро
Педро
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
18
Коста
Хауме Коста
90
15
Руис
Виктор Руис
90
5
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
17
Черышев
Денис Черышев
72
4
Пина
Томас Пина
90
6
Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос
51
21
Льидо
Бруно Сориано Льидо
32
9
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
90
7
Вьетто
Лусиано Вьетто
90
Запасные
25
Мартинес
Хуан Карлос Мартинес
22
Рукавина
Антонио Рукавина
16
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
19
Гомес
Мойзес Гомес
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
23
Морено
Жерар Морено