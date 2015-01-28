Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
14
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
4
Мендеш
Педру Мендеш
33
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
23
Ночерино
Антонио Ночерино
90
31
Марига
Макдональд Марига
90
17
Палладино
Раффаэле Палладино
90
33
Рисполи
Андреа Рисполи
89
21
Родригес
Кристиан Родригес
90
Запасные
55
Россетто
Диего Россетто
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
11
Де Челье
Паоло Де Челье
15
Коста
Андреа Коста
2
Кассани
Маттиа Кассани
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
21
Лоди
Франческо Лоди
8
Маури
Хосе Маури
26
Варела
Сильвестр Варела
9
Поцци
Никола Поцци
Ювентус
мин
30
Сторари
Марко Сторари
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
5
Огбонна
Анжело Огбонна
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
7
Пепе
Симоне Пепе
89
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
21
Пирло
Андреа Пирло
90
23
Видаль
Артуро Видаль
70
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
11
Коман
Кингсли Коман
76
Запасные
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
33
Эвра
Патрис Эвра
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
15
Барцальи
Андреа Барцальи
4
Касерес
Мартин Касерес
6
Погба
Поль Погба
37
Перейра
Роберто Перейра
12
Джовинко
Себастьян Джовинко
9
Мората
Альваро Мората