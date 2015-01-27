Милан
мин
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
14
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
80
33
Диас да Коста
Алекс Диас да Коста
90
13
Рами
Адиль Рами
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
7
Менез
Жереми Менез
90
4
Мунтари
Салли Мунтари
52
16
Поли
Андреа Поли
78
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
22
Черчи
Алессио Черчи
90
11
Паццини
Джампаоло Паццини
90
Запасные
97
де Сантис
Иван де Сантис
66
Гори
Стефано Гори
98
Мастур
Хашим Мастур
23
Лопес
Диего Лопес
96
Калабрия
Давиде Калабрия
81
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
27
Армеро
Пабло Армеро
15
Эссьен
Майкл Эссьен
10
Хонда
Кейсуке Хонда
30
Сусо
Сусо
21
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
Лацио
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
26
Раду
Штефан Раду
90
33
дос Сантос Насименто
Маурисио дос Сантос Насименто
55
27
Цана
Лорик Цана
90
13
Конко
Абдулай Конко
82
14
Кейта
Бальде Кейта
90
20
Билья
Лукас Билья
36'
90
23
Онази
Огений Онази
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
32
Катальди
Данило Катальди
46
11
Клозе
Мирослав Клозе
90
Запасные
54
Паломби
Симоне Паломби
44
Прце
Фране Прце
77
Стракоша
Томас Стракоша
22
Маркетти
Федерико Маркетти
8
Баста
Душан Баста
85
Новаретти
Диего Новаретти
6
Маури
Стефано Маури
17
Перейринья
Бруну Перейринья
10
Кампос
Эдерсон Онорато Кампос
15
Гонсалес
Альваро Гонсалес
87
Кандрева
Антонио Кандрева
24
Ледесма
Кристиан Ледесма