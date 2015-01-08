Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
18
Альба
Жорди Альба
56'
62
3
Пике
Жерар Пике
75
15
Бартра
Марк Бартра
90
22
Алвес
Дани Алвес
90
11
Неймар
Неймар
35'
60'
67
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
20
Роберто
Серхи Роберто
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
90
9
Суарес
Луис Суарес
40'
90
10
Месси
Лионель Месси
45'
90
Запасные
25
Масип
Жорди Масип
21
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
2
Монтойя
Мартин Монтойя
26
Сампер
Серхи Сампер
8
Иньеста
Андрес Иньеста
31
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
7
Педро
Педро
Эльче
мин
25
Тытонь
Пжемислав Тытонь
90
5
Сисма
Доминго Сисма
72
4
Ломбан
Давид Ломбан
90
3
Роко
Энцо Роко
90
18
Пелегрин
Серхио Пелегрин
90
2
Суарес
Дамиан Суарес
90
21
Альбасар
Эду Альбасар
90
24
Пашалич
Марио Пашалич
90
20
Файр
Файкал Файр
90
28
Эррера
Кристиан Эррера
61
10
Короминас
Ферран Короминас
61
Запасные
34
Фрагапане
Франко Фрагапане
7
Ньигес
Аарон Ньигес
33
Гальвес
Рафаэль Гальвес
17
Родригес
Виктор Родригес
8
Гонсалес
Адриан Гонсалес
22
де Жезус
Жонатас де Жезус