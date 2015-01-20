Рома
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
3
Коул
Эшли Коул
24
23
Астори
Давиде Астори
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
13
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
7
Итурбе
Хуан Итурбе
5'
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
115'
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
82
22
Дестро
Маттиа Дестро
90
10
Тотти
Франческо Тотти
66
Запасные
50
Сомма
Микеле Сомма
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
1
Лобонц
Богдан Лобонц
91
Калабрези
Артуро Калабрези
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
25
Холебас
Хосе Холебас
44
Манолас
Костас Манолас
48
Учан
Салих Учан
32
Паредес
Леандро Паредес
8
Льяич
Адем Льяич
15
Боррьелло
Марко Боррьелло
53
Верде
Даниэле Верде
Эмполи
мин
28
Басси
Давиде Басси
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
90
19
Барба
Федерико Барба
90
2
Лорини
Венсан Лорини
53
13
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
90
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
57
88
Весино
Матиас Весино
90
10
Тавано
Франческо Тавано
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
68
Запасные
28
Пульези
Маурицио Пульези
11
Кроче
Даниэле Кроче
33
Сепе
Луиджи Сепе
24
Ругани
Даниэле Ругани
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
4
Пертиконе
Романо Пертиконе
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
18
Верди
Симоне Верди
27
Зелински
Петр Зелински
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе