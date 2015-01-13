Милан
мин
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
46
33
Диас да Коста
Алекс Диас да Коста
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
87'
90
19
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
16
Поли
Андреа Поли
90
22
Черчи
Алессио Черчи
82
11
Паццини
Джампаоло Паццини
39'
90
Запасные
98
Мастур
Хашим Мастур
1
Агацци
Михаэль Агацци
23
Лопес
Диего Лопес
14
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
25
Бонера
Даниэле Бонера
13
Рами
Адиль Рами
81
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
15
Эссьен
Майкл Эссьен
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
19
Ньянг
М'Байе Ньянг
7
Менез
Жереми Менез
Сассуоло
мин
1
Помини
Альберто Помини
90
3
Лонги
Алессандро Лонги
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
5
Антеи
Лука Антеи
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
63'
88
6
Чибса
Раман Чибса
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
14
Паволетти
Леонардо Паволетти
86
99
Флоккари
Сержио Флоккари
88
Запасные
47
Консильи
Андреа Консильи
12
Полито
Чиро Полито
99
Бьянко
Паоло Бьянко
23
Гаццола
Марсело Гаццола
13
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
33
Бриги
Маттео Бриги
10
Дзадза
Симоне Дзадза
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
25
Берарди
Доменико Берарди