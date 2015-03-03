Динамо
мин
24
Вигерс
Патрик Вигерс
90
23
Врзогич
Давид Врзогич
90
5
Хефеле
Михаэль Хефеле
90
26
Эрдманн
Дэннис Эрдманн
90
8
Тейшейра
Нильс Тейшейра
90
22
Текерджи
Синан Текерджи
90
21
Молл
Квирин Молл
90
18
Мюллер
Янник Мюллер
70
7
Кройзер
Никлас Кройзер
65
33
Андрих
Роберт Андрих
53
11
Эйлерс
Джастин Эйлерс
90
Запасные
10
Дюхольтц
Лука Дюхольтц
9
Комвалиус
Сильвано Комвалиус
38
Мюллер
Тобиас Мюллер
13
Кирстен
Беньямин Кирстен
34
Стефаньяк
Марвин Стефаньяк
16
Мюллер
Джим-Патрик Мюллер
40
Фиел
Кристиан Фиел
Боруссия
мин
22
Лангерак
Митчелл Лангерак
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
4
Суботич
Невен Суботич
90
21
Кирх
Оливер Кирх
90
11
Ройс
Марко Ройс
21
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
5
Кель
Себастьян Кель
90
7
Кагава
Синдзи Кагава
67
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
9
Иммобиле
Чиро Иммобиле
50'
89'
90
Запасные
40
Дудзяк
Жереми Дудзяк
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
10
Мхитарян
Генрих Мхитарян
6
Бендер
Свен Бендер
23
Кампль
Кевин Кампль
20
Рамос
Адриан Рамос