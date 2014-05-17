Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Ройс
Марко Ройс
90
-
Шахин
Нури Шахин
90
14
Йойич
Милош Йойич
82
-
Мхитарян
Генрих Мхитарян
59
19
Гросскройц
Кевин Гросскройц
111
9
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
33
Аломерович
Златан Аломерович
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
-
Дурм
Эрик Дурм
-
Кель
Себастьян Кель
7
Хофманн
Йонас Хофманн
-
Кирх
Оливер Кирх
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
-
Данте
Данте
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
34
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
100
25
Мюллер
Томас Мюллер
120'
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
-
Лам
Филипп Лам
31
-
Кроос
Тони Кроос
90
-
Роббен
Арьен Роббен
109'
90
-
Гетце
Марио Гетце
90
Запасные
-
Редер
Лукас Редер
26
Контенто
Диего Контенто
5
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
7
Рибери
Франк Рибери
11
Шакири
Джердан Шакири
-
Писарро
Клаудио Писарро