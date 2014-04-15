Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Дурм
Эрик Дурм
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Ройс
Марко Ройс
90
5
Кель
Себастьян Кель
90
-
Йойич
Милош Йойич
90
-
Мхитарян
Генрих Мхитарян
12'
71
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Левандовски
Роберт Левандовски
43'
84
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
2
Фридрих
Мануэль Фридрих
18
Шахин
Нури Шахин
-
Хофманн
Йонас Хофманн
21
Кирх
Оливер Кирх
-
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
-
Шибер
Юлиан Шибер
Вольфсбург
мин
-
Грюн
Макс Грюн
90
4
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Роналду
Налдо
90
-
Кнохе
Робин Кнохе
90
15
Треш
Кристиан Треш
90
-
Перишич
Иван Перишич
90
-
Маланда
Жуниор Маланда
83
22
Густаво
Луис Густаво
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
63
14
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
-
Олич
Ивица Олич
90
Запасные
-
Древес
Патрик Древес
5
Клозе
Тимм Клозе
8
Де Фрейташ
Аделино Де Фрейташ
-
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
6
Медойевич
Слободан Медойевич
29
Полак
Ян Полак
-
Окс
Патрик Окс