Удинезе
мин
-
Скуффет
Симоне Скуффет
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
90
-
Бубнич
Игор Бубнич
90
-
Арто
Томас Арто
90
-
Силва
Габриэль Силва
90
-
Аллан
Аллан
90
-
Перейра
Роберто Перейра
90
-
Пинци
Джампьеро Пинци
76
-
Лопес
Николас Лопес
65
-
Видмер
Силвэн Видмер
90
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
34'
46
Запасные
-
Дос Сантос
Жадсон Алвеш Дос Сантос
-
Келава
Иван Келава
-
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
-
Налдо
Налдо
-
Баста
Душан Баста
-
Фернандеш
Бруну Фернандеш
-
Зелински
Петр Зелински
-
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
-
Йебда
Хассан Йебда
-
Лаццари
Андреа Лаццари
-
Муриэль
Луис Муриэль
-
де Матос
Майкосуэл де Матос
Фиорентина
мин
-
Норберто Мурара
Нето
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Савич
Стефан Савич
90
-
Диаките
Модибо Диаките
90
-
Варгас
Хуан Варгас
42'
87
-
Писарро
Давид Писарро
90
-
Фернандес
Матиас Фернандес
90
-
Валеро
Борха Валеро
74
-
Хоакин Санчес
Хоакин
68
-
Матри
Алессандро Матри
90
Запасные
-
Фацци
Николо Фацци
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Розати
Антонио Розати
-
Комппер
Марвин Комппер
-
Ронкалья
Факундо Ронкалья
-
Иличич
Йосип Иличич
-
Бакич
Марко Бакич
-
Вольски
Рафал Вольски
-
Оливейра
Андерсон Луис Оливейра
-
Куадрадо
Хуан Куадрадо
-
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос