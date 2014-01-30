Барселона
мин
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
26'
90
-
Бартра
Марк Бартра
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
42'
90
-
Монтойя
Мартин Монтойя
90
-
Тельо
Кристиан Тельо
90
-
Сонг
Александр Сонг
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
46
-
Роберто
Серхи Роберто
90
-
Санчес
Алексис Санчес
47'
50'
76
-
Фабрегас
Сеск Фабрегас
66'
67
Запасные
-
Вальдес
Виктор Вальдес
-
Альба
Жорди Альба
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
-
Пике
Жерар Пике
-
Афеллай
Ибрагим Афеллай
-
Месси
Лионель Месси
-
Педро
Педро
Леванте
мин
-
Хименес
Хави Хименес
90
-
Карабелас
Николаос Карабелас
90
-
Гарсия
Хуан Франциско Гарсия
90
-
Эль-Адуа
Иссам Эль-Адуа
90
-
Винтра
Лукас Винтра
8'
90
-
Гомес Фернандес
Альберто Гомес Фернандес
90
-
Гарсиа
Рубен Гарсиа
70
-
Пинту
Сержиу Пинту
30
-
Камараса
Виктор Камараса
90
-
Риос
Педро Риос
90
-
Анхель Луис
Анхель
58
Запасные
-
Лопес Дельгадо
Жорди Сезар Лопес Дельгадо
-
Нонг
Элойс Нонг
-
Монтагуд
Леандро Монтагуд
-
Томас
Карлос Томас
-
Лопес
Педро Лопес
-
Пальярдо
Мигель Пальярдо
-
Диавара
Папа Бабакар Диавара