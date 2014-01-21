Эспаньол
мин
-
Касилья
Кико Касилья
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Морено
Эктор Морено
90
-
Сидней
Сидней
90
-
Родригес
Рауль Родригес
90
-
Луис Мигел
Пицци
89
-
Лансароте Бруно
Мануэль Лансароте Бруно
46
-
Санчес
Виктор Санчес
90
-
Гонсалес
Абрахам Гонсалес
90
-
Торже
Габриэль Торже
75
-
Гарсия
Серхио Гарсия
90
Запасные
-
Парреньо
Херман Парреньо
-
Альварес
Виктор Альварес
-
Колотто
Диего Колотто
-
Лопес
Хави Лопес
-
Фернандес
Алехандро Фернандес
-
Стуани
Кристиан Стуани
-
Кордоба
Йхон Кордоба
Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Марсело Виейра
Марсело
90
-
Рамос
Серхио Рамос
90
-
Кеплер
Пепе
90
-
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
-
Ди Мария
Анхель Ди Мария
73
-
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
-
Модрич
Лука Модрич
90
-
Бэйл
Гарет Бэйл
90
-
Бензема
Карим Бензема
25'
77
-
Роналду
Криштиану Роналду
90
Запасные
-
Лопес
Диего Лопес
-
Начо
Начо
-
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
-
Алонсо
Хаби Алонсо
-
Иско
Иско
-
Мората
Альваро Мората
-
Хесе
Хесе