Рома
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Торосидис
Василис Торосидис
90
-
Кастан
Леандро Кастан
90
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Жерве Яо
Жервиньо
79'
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Наингголан
Раджа Наингголан
90
-
Строотман
Кевин Строотман
90
-
Флоренци
Алессандро Флоренци
74
-
Тотти
Франческо Тотти
83
Запасные
-
Скорупски
Лукаш Скорупски
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
-
Йедвай
Тин Йедвай
-
Пирес Рибейро
Хосе Родолфо Пирес Рибейро
-
Пьянич
Миралем Пьянич
-
де Маттос Фильо
Марко Антонио де Маттос Фильо
-
Риччи
Федерико Риччи
-
Таддеи
Родриго Таддеи
-
Боррьелло
Марко Боррьелло
-
Дестро
Маттиа Дестро
-
Льяич
Адем Льяич
Ювентус
мин
-
Сторари
Марко Сторари
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Пелузо
Федерико Пелузо
80
-
Видаль
Артуро Видаль
90
-
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
-
Пирло
Андреа Пирло
90
-
Исла
Маурисио Исла
90
-
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
77
Запасные
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
-
Огбонна
Анжело Огбонна
-
Касерес
Мартин Касерес
-
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
-
Пепе
Симоне Пепе
-
Погба
Поль Погба
-
Асамоа
Квадво Асамоа
-
Падоин
Симоне Падоин
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
-
Тевес
Карлос Тевес