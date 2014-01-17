Хетафе
мин
-
Кодина
Жорди Кодина
90
-
Лаго
Роберто Лаго
90
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
36
-
Гомес
Рафаэль Лопес Гомес
90
-
Вигарай
Карлос Вигарай
90
-
Маркос
Мичел
90
-
Ласен
Мехди Ласен
90
-
Родригес
Хуан Родригес
65
-
Сарабия
Пабло Сарабия
61
-
Лафита
Анхель Лафита
90
-
Колунга
Адриан Колунга
90
Запасные
-
Гальван Риверо
Анхель Хесус Гальван Риверо
-
Лопес
Лисандро Лопес
-
Арройо
Альваро Арройо
-
Кастро
Диего Кастро
-
Леон
Педро Леон
-
Фернандес
Борха Фернандес
-
Марика
Чиприан Марика
Барселона
мин
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
90
-
Бартра
Марк Бартра
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Неймар
Неймар
27
-
Сонг
Александр Сонг
90
-
Фабрегас
Сеск Фабрегас
69
-
Роберто
Серхи Роберто
90
-
Тельо
Кристиан Тельо
90
-
Месси
Лионель Месси
44'
63'
90
Запасные
-
Вальдес
Виктор Вальдес
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
-
Монтойя
Мартин Монтойя
-
Пике
Жерар Пике
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
-
Санчес
Алексис Санчес
-
Педро
Педро