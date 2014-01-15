Осасуна
мин
-
Андрес
Андрес
90
-
Ориоль
Хоан Ориоль
65
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Лотье
Жордан Лотье
90
-
Ойер
Ойер
90
-
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
79
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Лоэ
Рауль Лоэ
90
-
Торрес
Роберто Торрес
90
-
Сехудо
Альваро Сехудо
60
-
Акунья
Карлос Акунья
90
Запасные
-
Гарсия Маурин
Хосе Мануэль Гарсия Маурин
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Сатрустеги
Энеко Сатрустеги
-
Дамиа
Абелья Дамиа
-
Аррибас
Алехандро Аррибас
-
Сильва
Франсиско Сильва
-
Риера
Ориоль Риера
Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
-
Рамос
Серхио Рамос
90
-
Кеплер
Пепе
90
-
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
-
Хесе
Хесе
69
-
Алонсо
Хаби Алонсо
64
-
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
-
Франсиско Роман
Иско
90
-
Ди Мария
Анхель Ди Мария
56'
90
-
Роналду
Криштиану Роналду
22'
61
Запасные
-
Лопес
Диего Лопес
-
Начо
Начо
-
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
-
Каземиро
Каземиро
-
Бэйл
Гарет Бэйл
-
Мората
Альваро Мората
-
Бензема
Карим Бензема