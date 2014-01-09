Рома
мин
-
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
-
Пирес Рибейро
Хосе Родолфо Пирес Рибейро
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
Кастан
Леандро Кастан
90
-
Торосидис
Василис Торосидис
6'
90
-
Льяич
Адем Льяич
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Наингголан
Раджа Наингголан
68
-
Таддеи
Родриго Таддеи
90
-
Флоренци
Алессандро Флоренци
75
-
Дестро
Маттиа Дестро
90
Запасные
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
Йедвай
Тин Йедвай
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
-
Брэдли
Майкл Брэдли
-
Строотман
Кевин Строотман
-
де Маттос Фильо
Марко Антонио де Маттос Фильо
-
Капрари
Джанлука Капрари
-
Тотти
Франческо Тотти
-
Жервиньо
Жервиньо
Сампдория
мин
-
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
90
-
Кастеллини
Паоло Кастеллини
90
-
Форнасьер
Микеле Форнасьер
90
-
Саламон
Бартош Саламон
90
-
Родригес
Матиас Родригес
90
-
Сансоне
Джанлука Сансоне
90
-
Мареска
Энцо Мареска
80
-
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
-
Вшолек
Павел Вшолек
90
-
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
89
-
Поцци
Никола Поцци
60
Запасные
-
Фернандес Гарсия
Ренан Фернандес Гарсия
-
Да Кошта
Анжело Да Кошта
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Поульсен
Симон Поульсен
-
Мустафи
Шкодран Мустафи
-
Эрамо
Мирко Эрамо
-
Крстичич
Ненад Крстичич
-
Генцоглу
Саввас Генцоглу
-
Сориано
Роберто Сориано
-
Паломбо
Анджело Паломбо
-
Гавацци
Давиде Гавацци
-
Петанья
Андреа Петанья
-
Габбиадини
Маноло Габбиадини
-
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин