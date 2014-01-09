Удинезе
мин
-
Келава
Иван Келава
90
-
Силва
Габриэль Силва
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
90
-
Арто
Томас Арто
90
-
Данило
Данило
90
-
Аллан
Аллан
90
-
Лопес
Николас Лопес
75
-
Видмер
Силвэн Видмер
90
-
Пинци
Джампьеро Пинци
90
-
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
-
де Матос
Майкосуэл де Матос
32'
88
Запасные
-
Дос Сантос
Жадсон Алвеш Дос Сантос
-
Млинар
Франо Млинар
-
Скуффет
Симоне Скуффет
-
Бубнич
Игор Бубнич
-
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
-
Налдо
Налдо
-
Баста
Душан Баста
-
Зелински
Петр Зелински
-
Перейра
Роберто Перейра
-
Лаццари
Андреа Лаццари
-
Фернандеш
Бруну Фернандеш
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
Интер
мин
-
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
-
Андреолли
Марко Андреолли
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
46
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
61
-
Гуарин
Фреди Гуарин
90
-
Ковачич
Матео Ковачич
82
-
Кузманович
Здравко Кузманович
90
-
Милито
Диего Милито
90
Запасные
-
Ханданович
Самир Ханданович
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Жуан
Жуан
-
Раноккия
Андреа Раноккия
-
Де Фонсека
Роланду Жорже Де Фонсека
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
-
Альварес
Рикардо Альварес
-
Ботта
Рубен Ботта
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
-
Паласио
Родриго Паласио