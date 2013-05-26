Рома
мин
-
Лобонц
Богдан Лобонц
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
76
-
Маркос
Маркиньос
90
-
Кастан
Леандро Кастан
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
де Маттос Фильо
Марко Антонио де Маттос Фильо
82
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Ламела
Эрик Ламела
90
-
Дестро
Маттиа Дестро
90
-
Тотти
Франческо Тотти
90
Запасные
-
Сведкаускас
Томас Сведкаускас
-
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
-
Флоренци
Алессандро Флоренци
-
Романьоли
Алессио Романьоли
-
Пирес Рибейро
Хосе Родолфо Пирес Рибейро
-
Пирис
Иван Пирис
-
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
-
Пьянич
Миралем Пьянич
-
Перротта
Симоне Перротта
-
Таддеи
Родриго Таддеи
-
Лопес
Николас Лопес
-
Освальдо
Пабло Освальдо
Лацио
мин
-
Маркетти
Федерико Маркетти
90
-
Цана
Лорик Цана
90
-
Бьява
Джузеппе Бьява
90
-
Раду
Штефан Раду
90
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Кандрева
Антонио Кандрева
90
-
Ледесма
Кристиан Ледесма
54
-
Лулич
Сенад Лулич
71'
90
-
де Карвальо
Андерсон Эрнанес де Карвальо
84
-
Онази
Огений Онази
90
-
Клозе
Мирослав Клозе
90
Запасные
-
Стракоша
Томас Стракоша
-
Биццарри
Альбано Биццарри
-
Сиани
Микаэль Сиани
-
Гонсалвес Диас
Андре Гонсалвес Диас
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
-
Перейринья
Бруну Перейринья
-
Маури
Стефано Маури
-
Кампос
Эдерсон Онорато Кампос
-
Гонсалес
Альваро Гонсалес
-
Флоккари
Сержио Флоккари
-
Козак
Либор Козак
-
Крекко
Лука Крекко