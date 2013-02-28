Севилья
мин
-
Пимпарель
Антонио Пимпарель
90
-
Морено
Альберто Морено
90
-
Фасио
Федерико Фасио
90
-
Ботиа
Альберто Ботиа
70
-
Хорхе Андухар
Коке
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
46
-
Медель
Гари Медель
90
-
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
-
Ракитич
Иван Ракитич
90'
90
-
Навас
Хесус Навас
39'
90
-
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
-
Эрвас
Хави Эрвас
-
Палоп
Андрес Палоп
-
Руиз
Хуан Торрес Руиз
-
Мадуро
Хедвигес Мадуро
-
Мендоса Дос Сантос
Алекс Сандро Мендоса Дос Сантос
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
-
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Атлетико
мин
-
Куртуа
Тибо Куртуа
90
-
Луис
Филипе Луис
90
-
Диас
Ката Диас
90
-
Миранда
Жоао Миранда
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
-
Коста
Диего Коста
6'
90
-
Мендес
Тиагу Мендес
24
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Гарсия
Рауль Гарсия
73
-
Туран
Арда Туран
64
-
Фалькао
Радамель Фалькао
29'
90
Запасные
-
Асенхо
Серхио Асенхо
-
Пулидо
Хорхе Пулидо
-
Инсуа
Эмилиано Инсуа
-
Родригес
Кристиан Родригес
-
Суарес
Марио Суарес
-
Коке
Коке
-
Адриан
Адриан