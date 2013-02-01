Атлетико
мин
-
Куртуа
Тибо Куртуа
90
-
Луис
Филипе Луис
90
-
Миранда
Жоао Миранда
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
-
Туран
Арда Туран
90
-
Суарес
Марио Суарес
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Хорхе
Коке
60
-
Адриан Лопес
Адриан
63
-
Коста
Диего Коста
49'
71'
90
Запасные
-
Асенхо
Серхио Асенхо
-
Манкильо
Хавьер Манкильо
-
Диас
Ката Диас
-
Родригес
Кристиан Родригес
-
Мендес
Тиагу Мендес
-
Ньигес
Сауль Ньигес
-
Торрес
Оливер Торрес
Севилья
мин
-
Пимпарель
Антонио Пимпарель
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Спахич
Эмир Спахич
90
-
Фасио
Федерико Фасио
90
-
Мендоса Дос Сантос
Алекс Сандро Мендоса Дос Сантос
90
-
Ракитич
Иван Ракитич
90
-
Медель
Гари Медель
90
-
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
77
-
Мадуро
Хедвигес Мадуро
52
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Негредо
Альваро Негредо
56'
87
Запасные
-
Стеванович
Мирослав Стеванович
-
Куэста Диас
Хулиан Куэста Диас
-
Ботиа
Альберто Ботиа
-
Коке
Коке
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
-
Диавара
Папа Бабакар Диавара