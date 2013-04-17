Интер
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Жуан Гильерме
Жуан
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
86
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
22'
90
-
Скелотто
Эсекьель Скелотто
64
-
Ковачич
Матео Ковачич
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Кузманович
Здравко Кузманович
73
-
Альварес
Рикардо Альварес
80'
90
-
Рокки
Томмазо Рокки
90
Запасные
-
Форте
Франческо Форте
-
Коломби
Маттео Коломби
-
Беллони
Николо Беллони
-
Бандини
Андреа Бандини
-
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
-
Белец
Вид Белец
-
Киву
Кристиан Киву
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
-
Паза
Симоне Паза
-
Бенасси
Марко Бенасси
Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
де Маттос Фильо
Марко Антонио де Маттос Фильо
90
-
Маркос
Маркиньос
90
-
Кастан
Леандро Кастан
90
-
Торосидис
Василис Торосидис
74'
90
-
Флоренци
Алессандро Флоренци
46
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Тотти
Франческо Тотти
90
-
Ламела
Эрик Ламела
76
-
Дестро
Маттиа Дестро
55'
69'
70
Запасные
-
Лукка
Джонатан Лукка
-
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
-
Романьоли
Алессио Романьоли
-
Пирес Рибейро
Хосе Родолфо Пирес Рибейро
-
Пирис
Иван Пирис
-
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
-
Пьянич
Миралем Пьянич
-
Перротта
Симоне Перротта
-
Таддеи
Родриго Таддеи
-
Лопес
Николас Лопес