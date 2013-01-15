Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Марсело Виейра
Марсело
46
-
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
-
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
-
Эссьен
Майкл Эссьен
90
-
Роналду
Криштиану Роналду
90
-
Алонсо
Хаби Алонсо
90
-
Хедира
Сами Хедира
90
-
Модрич
Лука Модрич
62
-
Озил
Месут Озил
90
-
Бензема
Карим Бензема
37'
69
Запасные
-
Адан
Антонио Адан
-
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
-
Варан
Рафаэль Варан
-
Арбелоа
Альваро Арбелоа
-
Ди Мария
Анхель Ди Мария
-
Кальехон
Хосе Кальехон
-
Игуаин
Гонсало Игуаин
Валенсия
мин
-
Гуаита
Висенте Гуаита
90
-
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Руис
Виктор Руис
75
-
Перейра
Жоао Перейра
90
-
Парехо
Даниэль Парехо
90
-
Банега
Эвер Банега
84
-
Коста
Тино Коста
79
-
Оливейра
Жонас Гонсалвеш Оливейра
90
-
Пьятти
Пабло Пьятти
90
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
-
Алвеш
Диего Алвеш
-
Сиссоко
Али Сиссоко
-
Кошта
Рикарду Кошта
-
Барраган
Антонио Барраган
-
Гаго
Фернандо Гаго
-
Виера
Хонатан Виера
-
Вальдес
Нельсон Вальдес