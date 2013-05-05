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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Капдевила 12
Коке 19
Негредо 23
3:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
5 мая 2013, 20:00 МСК
5.05.2013, 20:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Бету
Бету
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Морено
Альберто Морено
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Коке
Коке
19'
19'
81
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Медель
Гари Медель
90
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
49
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
23'
23'
90
0
Перотти
Диего Перотти
63
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Кала
Кала
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Стеванович
Мирослав Стеванович
0
Ману
Ману
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
12'
12'
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Санчес
Виктор Санчес
61
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
81
0
Верду
Хоан Верду
87
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
0
Парреньо
Херман Парреньо
0
Родригес
Рауль Родригес
0
Альварес
Виктор Альварес
0
Петров
Мартин Петров
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Техера
Серхио Техера
0
Кристиан
Кристиан