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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Гуэрра 41
1:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Негредо 62
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
28 апр. 2013, 20:00 МСК
28.04.2013, 20:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Хименес
Хайме Хименес
90
0
Руэда
Хесус Руэда
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Эберт
Патрик Эберт
90
0
Перес
Виктор Перес
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
90
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Ларссон
Даниэль Ларссон
66
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
41'
41'
90
Запасные
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Омар
Омар
0
Састре
Луис Састре
0
Манушу
Манушу
0
Буэно
Альберто Буэно
Севилья
мин
0
Эрвас
Хави Эрвас
64
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Кала
Кала
58
0
Коке
Коке
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
62'
62'
90
Запасные
0
Хулиан
Хулиан
0
Морено
Альберто Морено
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Стеванович
Мирослав Стеванович
0
Ману
Ману
0
Перотти
Диего Перотти
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара