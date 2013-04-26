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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Делибашич 7
Пити 57
2:2
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Лоэ 8
Аррибас 13
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
26 апр. 2013, 22:00 МСК
26.04.2013, 22:00 МСК
пятница
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
46
0
Арбилья
Анайц Арбилья
80
0
Домингес
Алехандро Домингес
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
57'
57'
90
0
Делибашич
Андрия Делибашич
7'
7'
90
0
Бангура
Ласс Бангура
19
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Амат
Жорди Амат
0
Тито
Тито
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
0
Тамудо
Рауль Тамудо
0
Васкес
Франко Васкес
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
64
0
Нано
Нано
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
13'
13'
90
0
Сильва
Франсиско Сильва
90
0
Лоэ
Рауль Лоэ
8'
8'
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
58
0
Тимор
Давид Тимор
74
0
Сехудо
Альваро Сехудо
90
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
0
Лоло
Лоло
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Торрес
Роберто Торрес
0
Сола
Кике Сола
0
Льоренте
Хосеба Льоренте