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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
0:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 76
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
21 апр. 2013, 22:00 МСК
21.04.2013, 22:00 МСК
воскресенье
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Бету
Бету
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
79
0
Морено
Альберто Морено
90
0
Кала
Кала
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
59
0
Коке
Коке
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
68
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Эрвас
Хави Эрвас
0
Ману
Ману
0
Перотти
Диего Перотти
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Родригес
Кристиан Родригес
63
0
Габи
Габи
90
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Коке
Коке
88
0
Коста
Диего Коста
67
0
Фалькао
Радамель Фалькао
76'
76'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Диас
Ката Диас
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
0
Ньигес
Сауль Ньигес
0
Торрес
Оливер Торрес
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Адриан
Адриан