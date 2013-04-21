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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:0
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
21 апр. 2013, 20:00 МСК
21.04.2013, 20:00 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Нано
Нано
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Ойер
Ойер
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Сильва
Франсиско Сильва
79
0
Лоэ
Рауль Лоэ
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
74
0
Сехудо
Альваро Сехудо
90
0
Сола
Кике Сола
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Дамиа
Абелья Дамиа
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
0
Лоло
Лоло
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Нино
Нино
0
Мануэль
Мануэль
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
90
0
Элустондо
Горка Элустондо
68
0
Бергара
Маркел Бергара
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Вела
Карлос Вела
82
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Ифран
Диего Ифран