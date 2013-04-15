Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Дос Сантос 90
1:0
Матч завершен
Сельта
Виго
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
15 апр. 2013, 22:00 МСК
15.04.2013, 22:00 МСК
понедельник
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Кевин
Кевин
90
0
Хаттон
Алан Хаттон
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
73
0
Хави Маркес
Хави Маркес
73
0
Пина
Томас Пина
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
84
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
90'
90'
90
0
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Наварро
Химо Наварро
0
Консейсао
Андерсон Консейсао
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
0
Перейра
Мишель Перейра
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Вила
Джонатан Вила
90
0
Кастро
Хонни Кастро
90
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Инса
Начо Инса
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
84
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
0
Лопес
Алекс Лопес
70
0
Бермехо
Марио Бермехо
78
Запасные
0
Бланко
Рубен Бланко
0
Кабрал
Густаво Кабрал
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Мадинда
Леви Мадинда
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
0
Орельяна
Фабиан Орельяна