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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Вакасо 45
Верду 82
Гарсия 90
3:3
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Каналес 53
Жонас 87
Сольдадо 90
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
13 апр. 2013, 21:00 МСК
13.04.2013, 21:00 МСК
суббота
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Матьони
Фелипе Матьони
77
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
45'
45'
90
0
Верду
Хоан Верду
82'
82'
85
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90'
90'
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Родригес
Рауль Родригес
0
Альварес
Виктор Альварес
0
Петров
Мартин Петров
0
Симау
Симау
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Лопес
Хави Лопес
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
40
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Перейра
Жоао Перейра
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Каналес
Серхио Каналес
53'
53'
77
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Коста
Тино Коста
46
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90'
90'
90
0
Жонас
Жонас
87'
87'
90
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Сиссоко
Али Сиссоко
0
Руис
Виктор Руис
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Фегули
Софиан Фегули
0
Виера
Хонатан Виера
0
Вальдес
Нельсон Вальдес