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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
0:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
7 апр. 2013, 20:00 МСК
7.04.2013, 20:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Кодина
Жорди Кодина
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Фернандес
Федерико Фернандес
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Борха
Борха
90
0
Леон
Педро Леон
17
0
Торрес
Хавьер Торрес
74
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Колунга
Адриан Колунга
86
Запасные
0
Альберто
Альберто
0
Мане
Мане
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Васкес
Альваро Васкес
0
Алькасер
Пако Алькасер
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
90
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Коке
Коке
62
0
Адриан
Адриан
73
0
Коста
Диего Коста
77
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Диас
Ката Диас
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
0
Родригес
Кристиан Родригес
0
Торрес
Оливер Торрес
0
Гарсия
Рауль Гарсия