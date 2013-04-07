Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:2
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Морено 51
Вакасо 90
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
7 апр. 2013, 18:00 МСК
7.04.2013, 18:00 МСК
воскресенье
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Ойер
Ойер
90
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
86
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Сильва
Франсиско Сильва
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
82
0
Лоло
Лоло
64
0
Сола
Кике Сола
90
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Фланьо
Мигель Фланьо
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Сехудо
Альваро Сехудо
0
Нано
Нано
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Альварес
Виктор Альварес
90
0
Морено
Эктор Морено
51'
51'
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Симау
Симау
46
0
Баэна
Рауль Баэна
87
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Верду
Хоан Верду
77
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Матьони
Фелипе Матьони
0
Родригес
Рауль Родригес
0
Петров
Мартин Петров
0
Техера
Серхио Техера
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
90'
0
Лонго
Самуэле Лонго