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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Гарсия 40
1:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
31 марта 2013, -:- МСК
31.03.2013, -:- МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Винтра
Лукас Винтра
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Мичел
Мичел
78
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Гарсия
Рубен Гарсия
40'
40'
90
0
Риос
Педро Риос
90
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
85
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Карабелас
Николаос Карабелас
0
Родас
Эктор Родас
0
Дудка
Дариуш Дудка
0
Хуанлу
Хуанлу
0
Марти
Рохер Марти
Севилья
мин
0
Бету
Бету
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Морено
Альберто Морено
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
46
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Коке
Коке
71
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
55
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Кала
Кала
0
Ботиа
Альберто Ботиа
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Медель
Гари Медель
0
Ману
Ману
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара