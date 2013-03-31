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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Гарсия 9
Стуани 39
2:2
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Зурутуса 23
Лопес 76
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
31 марта 2013, 20:00 МСК
31.03.2013, 20:00 МСК
воскресенье
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Альварес
Виктор Альварес
71
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Симау
Симау
81
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Лопес
Хави Лопес
76'
76'
90
0
Верду
Хоан Верду
84
0
Гарсия
Серхио Гарсия
9'
9'
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
39'
39'
90
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Матьони
Фелипе Матьони
0
Родригес
Рауль Родригес
0
Петров
Мартин Петров
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Кристиан
Кристиан
0
Лонго
Самуэле Лонго
Реал Сосьедад
мин
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Бергара
Маркел Бергара
63
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
23'
23'
90
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
74
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
90
Запасные
0
Ройо
Энрике Ройо
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Ифран
Диего Ифран