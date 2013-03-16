Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Реал
Мадрид
Игуаин 15
Роналду 51
Модрич 54
Игуаин 57
Бензема 90
5:2
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Нсуе 6
Альфаро 21
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
16 марта 2013, 22:00 МСК
16.03.2013, 22:00 МСК
суббота
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Варан
Рафаэль Варан
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
46
0
Роналду
Криштиану Роналду
51'
51'
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Модрич
Лука Модрич
54'
54'
90
0
Кака
Кака
62
0
Мората
Альваро Мората
46
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
15'
57'
15', 57'
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Марсело
Марсело
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Озил
Месут Озил
0
Алонсо
Хаби Алонсо
0
Хедира
Сами Хедира
0
Бензема
Карим Бензема
90'
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Кевин
Кевин
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Хаттон
Алан Хаттон
90
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
83
0
Пина
Томас Пина
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
21'
21'
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
6'
6'
66
0
Касадесус
Виктор Касадесус
78
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Луна
Антонио Луна
0
Наварро
Химо Наварро
0
Консейсао
Андерсон Консейсао
0
Перейра
Мишель Перейра
0
Хемед
Томер Хемед