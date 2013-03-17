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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Коке 28
Коке 52
Рейес 63
Негредо 68
4:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
17 марта 2013, 19:00 МСК
17.03.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Морено
Альберто Морено
57
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Коке
Коке
28'
52'
28', 52'
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
63'
63'
90
0
Медель
Гари Медель
67
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
77
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
68'
68'
90
Запасные
0
Хулиан
Хулиан
0
Кала
Кала
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Эрвас
Хави Эрвас
0
Стеванович
Мирослав Стеванович
0
Ману
Ману
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Сарагоса
мин
0
Франко
Леонардо Франко
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
0
Ловенс
Гленн Ловенс
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Пинтер
Адам Пинтер
90
0
Бабович
Стефан Бабович
90
0
Монтанье
Пако Монтанье
75
0
Хосе Мари
Хосе Мари
90
0
Родригес
Виктор Родригес
57
0
Поштига
Элдер Поштига
58
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Фернандес
Хосе Мануэль Фернандес
0
Мовилья
Хосе Мовилья
0
Рочина
Рубен Рочина
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Родри
Родри
0
Бьенвеню
Анри Бьенвеню